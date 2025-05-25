Hatalı sollama facia getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önündeki otomobili sollayan motosikletin karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı ise 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Korkunç kaza Kızılağaç Mahallesi Deve Güreşi Arenası önünde meydana geldi.

İlkcan Durgut idaresindeki 48 AVH 019 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Davut Ö. (30) yönetimindeki 75 AAB 931 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Durgut ve arkasındaki arkadaşı Yaren Ö. savrulup, yere düştü.

İlkcan Durgut'un cenazesinde annesi ayakta durmakta zorlandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Durgut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yaren Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durgut'un cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.