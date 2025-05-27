Gastro Bodrum Festivali’nin tadı damaklarda kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Uluslararası Gastro Bodrum Festivali gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, gastronomi çalıştayı, panel ve atölye çalışmaları programı da yapıldı.

LEZZET ŞÖLENİ OLDU

Yarışmalarda, profesyoneller, lise ve üniversite öğrencilerinin farklı kategorilerde yemek yapmaları ilgiyle izlendi. Etkinlikte, içecek hazırlama, butik pasta ve kurabiye yarışması, mutfak sanatları sergisi de yer aldı. Dereceye girenlere ödülleri verildi. İskele Meydanı'nda farklı yörelerin tatlarının sunulduğu stantlar açıldı. Muğla Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ve festival yetkilisi Taner Kökten, Türk Mutfağı Haftası'na katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Kökten, 11 dalda 500 yarışmacının etkinlikte yer aldığını belirterek, "Bodrum'da lezzet şöleni oldu" dedi.