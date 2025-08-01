Cenaze dönüşü kazada can verdi

MUĞLA Fethiye'de kayınvalidesinin cenaze töreninden dönerken, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Osman Kirezli (54), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Osman Kirezli idaresindeki motosiklet, yolun sağında beklerken bir anda sola dönüş yapmak üzere hareket eden E.B. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Kirezli'ye müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Kirezli, kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERADA

OSMAN Kirezli'nin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan gelen Osman Kirezli idaresindeki motosiklet ile hafif ticari araç çarpışıyor.