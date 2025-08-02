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Haberler Muğla Fethiye’de gönüllüler plajları temizledi

Fethiye’de gönüllüler plajları temizledi

MURAT YALÇIN

Giriş Tarihi: Gazete

Fethiye’de gönüllüler plajları temizledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğal güzellikleriyle öne çıkan plaj ve koyların bulunduğu yarımada bölgesinde gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı. Etkinlikte belediye temizlik görevlileri ve çevreciler, koylara ulaşımı sağlayan yol kenarları ile ormanlık alanlarda çevre temizliği gerçekleştirdi.Yaklaşık 3 saat süren çalışmada 400 torba çöp toplandı. Toplanan atıklar ayrıştırılmak üzere Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü. Bölgede yürütülen temizlik çalışmalarına rağmen kirliliğin devam edeceği belirtildi. Gönüller amaçlarının yaşanabilir bir Fethiye olduğunu dile getirdiler.

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