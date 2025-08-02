Kaybolan sörfçünün cesedi bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Akbük Koyu'nda 25 Temmuz'da denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı denize düşmüş, kısa sürede boarddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu. Tarakçı'yı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 bot ve Su Altı Arama Kurtarma ekipleri eşliğinde sekizinci gününde de devam etti. Tarakçı'nın cansız bedenine kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta ulaşıldı. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.