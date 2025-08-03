Turizm cenneti Bodrum’da yaz ortasında susuzluk! 40 Hane susuzlukla boğuşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'n oturan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır içme ve kullanma suyu bulamıyor. Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 40 hane, yaşadıkları susuzluğa isyan edip MUSKİ'ye tepki göstererek, bir aydır evlerine su verilmediğini idia ettiler.
MUSKİ'nin plansızlığı yüzünden adeta Bodrum'da adeta Afrika'dakiler gibi su sıkıntıları yaşadığını belirten mahalle sakinlerinden Ebru Güneş "Büyük hayallerle 10 yıl önce Bodrum'a geldik. MUSKİ bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bir aydır bir damla dahi suyumuz yok. ne olur yetkililer sesimize kulak versin diyerek duruma tepki gösterdi.