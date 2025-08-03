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Haberler Muğla Turizm cenneti Bodrum'da yaz ortasında susuzluk! 40 hane susuzlukla boğuşuyor

Turizm cenneti Bodrum'da yaz ortasında susuzluk! 40 hane susuzlukla boğuşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır içme ve kullanma suyu bulamıyor. Mahalledeki Hürriyet Caddesi'nde yaşayan yaklaşık 40 hane, susuzluk nedeniyle günlük yaşamlarını sürdüremediklerini belirterek yetkililere isyan etti. Vatandaşlar, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerinin soruna çözüm üretmediğini iddia ederek, "Bir aydır ne bir açıklama var ne de tankerle su geliyor. Bu sıcakta perişan olduk" diyerek tepkilerini dile getirdi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Turizm cenneti Bodrum’da yaz ortasında susuzluk! 40 Hane susuzlukla boğuşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'n oturan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır içme ve kullanma suyu bulamıyor. Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 40 hane, yaşadıkları susuzluğa isyan edip MUSKİ'ye tepki göstererek, bir aydır evlerine su verilmediğini idia ettiler.

MUSKİ'nin plansızlığı yüzünden adeta Bodrum'da adeta Afrika'dakiler gibi su sıkıntıları yaşadığını belirten mahalle sakinlerinden Ebru Güneş "Büyük hayallerle 10 yıl önce Bodrum'a geldik. MUSKİ bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bir aydır bir damla dahi suyumuz yok. ne olur yetkililer sesimize kulak versin diyerek duruma tepki gösterdi.



Turizm cenneti Bodrum’da yaz ortasında susuzluk! 40 Hane susuzlukla boğuşuyor

"BU KADAR UZUN SÜREN KESİNTİ HİÇ OLMADI"
Eşi ve iki çocuğuyla Bodrum'a yerleşen Ebru Güneş, özellikle yaz aylarında zaman zaman yaşanan su kesintilerinin bu yıl dayanılmaz bir hale geldiğini söyledi. Güneş, "Pandemi sonrası 3-4 yıldır su kesintileri oluyordu. Ama genelde 5 gün kesilir, sonra 1-2 gün su verilirdi. Depolarımızı o süre içinde doldururduk. Bu sefer 31 günü geçti, tek bir damla dahi suyumuz yok" dedi.

"EVİME SU ÇIKMIYOR, ÇÜNKÜ HATLAR PATLAK"
Mahalledeki birçok evin yüksek konumda olduğunu söyleyen Güneş, "Evimiz yüksek bir noktada olduğu için buraya kadar su ulaşmıyor. Su veriliyor ama bize ulaşmadan önce hatlarda patlak oluşuyor. Bu patlaklara da yetişilmiyor" ifadelerini kullandı.

Turizm cenneti Bodrum’da yaz ortasında susuzluk! 40 Hane susuzlukla boğuşuyor

"YAĞMUR BOLDU, AMA BİZ HALA SUSUZUZ"
Kış aylarında Bodrum'un uzun yıllar sonra bol yağış aldığını hatırlatan Güneş, "Bu kış Bodrum'da hiç olmadığı kadar yağmur yağdı. Nisan ayında bile yağmur gördük. Hepimiz 'Bu yaz rahat ederiz' dedik. Ama şimdi tam tersi oldu. İki barajdan biri tarıma gidiyor, diğerinden ise bize yetmiyor" dedi.

Güneş, yaşadığı hijyen sorunlarını da dile getirerek, "Tam 14 gündür saçlarımı yıkayamadım. Bir tas suyla yıkanmaya çalışıyoruz. O da yetmiyor. Çocuklar isilik oldu, herkes hasta. Komşum lösemi hastası, hijyen onun için hayati önemde. Ama kimse ilgilenmiyor" şeklinde konuştu.

"TEMİZ SU İNSAN HAKKIDIR"
Güneş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Afrika'daki gibi susuzluk çekiyoruz. Cennette cehennemi yaşatıyorlar bize. Temiz suya ulaşmak bizim hakkımız. Her insanın hakkı. Türk insanı da, Afrika insanı da bu yokluğu hak etmiyor. Ama bizim imkanlarımız var. Neden bu imkanlardan faydalanamıyoruz?"

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