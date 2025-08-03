Turizm cenneti Bodrum’da yaz ortasında susuzluk! 40 Hane susuzlukla boğuşuyor

"YAĞMUR BOLDU, AMA BİZ HALA SUSUZUZ"

Kış aylarında Bodrum'un uzun yıllar sonra bol yağış aldığını hatırlatan Güneş, "Bu kış Bodrum'da hiç olmadığı kadar yağmur yağdı. Nisan ayında bile yağmur gördük. Hepimiz 'Bu yaz rahat ederiz' dedik. Ama şimdi tam tersi oldu. İki barajdan biri tarıma gidiyor, diğerinden ise bize yetmiyor" dedi.



Güneş, yaşadığı hijyen sorunlarını da dile getirerek, "Tam 14 gündür saçlarımı yıkayamadım. Bir tas suyla yıkanmaya çalışıyoruz. O da yetmiyor. Çocuklar isilik oldu, herkes hasta. Komşum lösemi hastası, hijyen onun için hayati önemde. Ama kimse ilgilenmiyor" şeklinde konuştu.



"TEMİZ SU İNSAN HAKKIDIR"

Güneş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:



"Afrika'daki gibi susuzluk çekiyoruz. Cennette cehennemi yaşatıyorlar bize. Temiz suya ulaşmak bizim hakkımız. Her insanın hakkı. Türk insanı da, Afrika insanı da bu yokluğu hak etmiyor. Ama bizim imkanlarımız var. Neden bu imkanlardan faydalanamıyoruz?"