Bodrum Ege’nin Afrika’sı oldu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır içme ve kullanma suyu bulamadıklarını söyleyerek MUSKİ'ye tepki gösterdi. 40 hane, yaşadıkları susuzluğa isyan edip yetkilileri göreve çağırdı. Mahalle sakinlerinden Ebru Güneş, "Büyük hayallerle 10 yıl önce Bodrum'a geldik. MUSKİ bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Bir aydır bir damla dahi suyumuz yok. Hepimiz 'Bu yaz rahat ederiz' dedik. Ama şimdi tam tersi oldu. İki barajdan biri tarıma gidiyor, diğeri ise bize yetmiyor. Tam 14 gündür saçlarımı yıkayamadım. Bir tas suyla yıkanmaya çalışıyoruz.Çocuklar isilik oldu, herkes hasta. Komşum lösemi hastası, hijyen onun için hayati önemde. Ama kimse ilgilenmiyor. Afrika'daki gibi susuzluk çekiyoruz. Cennette cehennemi yaşatıyorlar bize" diyerek tepki gösterdi