Kadın Azmağı’nda kuraklık tehlikesi

MUĞLA'NIN Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yer alan, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de sosyal medya hesabı üzerinden, 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı'nın su seviyesinde, kuraklık nedeniyle 35 santimetre azalma yaşandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Türkiye'de son 52 yılın en kurak dönemin yaşandığını belirterek, "Meteorolojik kuraklık yüzeysel su kaynaklarımızı etkilemeye başladı. Hidrolojik kuraklığın etkilerini ülkemizde rezervuarlarda ve baraj göllerinde rahat bir şekilde görebiliyoruz. Azalan su seviyesini buradaki kesitlerdeki düzensizlikler nedeniyle belirlemek mümkün olmayabiliyor. Azalma önümüzdeki günlerde artabilir. Koruyucu önlemler alınmalı" diye konuştu.