15 yıl önce Bodrum’da ölü bulunmuştu! Aslı Baş davasında dikkat çeken karar

GEREKÇELİ KARAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, şu ifadeler yer aldıYapılan inceleme neticesinde; maktulün olayın olduğu gece aynı konut içinde bulunduğu sanık Ahmet Derya'ya HTS kaydına göre saat 01.35'te atmış olduğu mesaj içeriğinin, olaydan sonra elde edilerek emanete alınan cep telefonunda bulunmaması nedeni ile adli emanete kayıtlı cep telefonun üzerinde teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle mümkün bulunması halinde silinmiş tüm mesaj içeriklerinin geri getirilmesi hususunda rapor düzenlenmesinin gerektiğinin düşünülmemesi, olay tarihinde olay yerinde olduğu anlaşılan ve daha önce hiç beyanı alınmayan Güner B. ile olay anında evde bulunduğu anlaşılan ancak soruşturma aşamasında beyanı alınmakla beraber kovuşturma evresinde bilgi ve görgüsüne başvurulmayan tanık Pelin C. dinlenmeden yazılı şekilde hükümler kurulması, sanık Hakan'ın HTS kaydında 22.07.2010 tarihinde arama ve mesaj trafiği bulunan 0 532 205 .. .. numaralı hat ile yapmış olduğu görüşmenin söz konusu olayın gerçekleştiği yerdeki kamera kayıtları ile ilgili olduğu iddiası bakımından bu hususun araştırılması için görüşmenin tarafı olan güvenlik kamerası firma yetkilileri olan kişinin tespiti ile tanık olarak dinlenmesi ve bu bağlamda özellikle sanık tarafından olayın hemen ertesinde neden arandığı ve güvenlik kameralarıyla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yönünden hükümlerde hukuka aykırılık bulunmuştur.Ahmet Bayer ile oğullarının yargılanmasına Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanacak.