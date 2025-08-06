Bodrum’da akrabaların alacak kavgası can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, akrabalar arasında borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. İddiaya göre, Kenan Karakuş (55), akrabaları olan Güven Karakuş (30) ve onun kardeşi Erman Karakuş (22) ile tartışmaya başladı. Kenan Karakuş bıçakla Erman Karakuş'u göğsünden, Güven Karakuş'u ise sırtından bıçakladı. Kendisi de başından sopayla yaralanan Kenan Karakuş kaçtı. Erman Karakuş hayatını kaybederken, ağabeyi hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli Kenan Karakuş ise, yaralı halde yakalandı.