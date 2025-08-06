‘Kazandığım parayla torunumu evlendireceğim’

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze) ATV'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 500 bin lira kazandı.

Yöresel ev yemekleri yaparak bunu sosyal medyada yayınlayan Günay teyzenin yarışma öncesi 104 bin olan sosyal medyadaki takipçi sayısı yarışma sonrası 200 bine ulaştı. Günay teyze yarışmadan kazandığı 500 bin lirayı ise torununun düğünü için kullanacağını söyledi.

Aslı Çaylak anneannesinin videolarını çeken ve fenomen olmasında büyük katkısı olan torunu.

Muğla'ya özgün ev yemekleri tarifi yapan, yaptığı yöresel lezzetleri takipçilerinden gelen talep üzerine Türkiye'nin dört bir köşesine kargo ile gönderen Günay Teyze, yemek kitabı yazacak hafızaya sahip olduğunu dile getirdi. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılmak için torununu ikna ettiğini belirten Günay teyze, kayıt yaptırdıktan bir hafta sonra ön mülakatları da geçerek yarışmacı olduğunu ifade etti. Yarışma sonrası takipçi sayısının 200 bine ulaştığını anlatan Günay teyze, takipçilerinden çok güzel yorumlar aldığını, bunun kendisini çok mutlu ettiğini açıkladı.

Yarışmaya katılacağı zaman köy sakinlerinin kendisini davul zurna ile uğurladığını da belirten Günay teyze, "Yarışmada çok güzel de ağırlandım. Heyecanlanmadım. Yarışmaya renk kattığımı söylediler. Başarıyla çıktım. Gururluyum" dedi.

'HER ŞEYİN HAKKINDAN GELDİM'

Sosyal medyada sayfası açtığını fakat kimsenin kendisini tanımadığını belirten Günay teyze, torununun çektiği videolar sayesinde takipçi sayısının arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"İsmim Habibe Karataş. Göbek adım Günay olduğu için 'Günay teyze' diyorlar.

Sosyal medyada da Günay teyze olarak tanıdılar beni. 74 yaşına girdim.

Ben eskiden de sosyal medyada vardım ama beni takip eden olmadığı için tanınmıyordum. Torunum ben yemek yaparken video çekmiş ve sosyal medyaya koymuş. 'Anneannemin el lezzeti çok güzel' diye paylaşmış.

Önce 'Anneanne ben gittiğim yerlerde seni izler dururum' diyerek 'çekmiş olayım' dedi. Daha sonra 'sosyal medyaya neden koymayayım anneannemi' demiş. Ardından takipçi gelmeye başladı.

İlk koyduğunda 700, ertesi gün 3 bin derken fırladı. Bir haftanın içinde 20 bine ulaştı. Torunum bana, 'Anneanne sen bu işleri kaldıramazsın, sosyal medyadan sileyim' dedi. 'Hayır çocuğum.

Ben şimdiye kadar her şeyin hakkından geldim, onun da hakkından gelirim' dedim. Böylelikle yaptığım tarhana, yemek, ekmek, Muğla halkası, inci börek, katmer böreği gibi ürünler için sipariş gelmeye başladı."

Günay teyzenin evlendireceği torunu Gülşah Çaylak 20 yaşında.

'ONUN PARASINI DA KAZANDIM'

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasından 500 bin lira kazanan Günay teyze, kazandığı para ile torununu evlendirmek istediğini söyledi. Günay teyze, "Torunuma 'çocuğum beni de yazdır. Eskiden beri merakım var, ben bu yarışmaya gideceğim' dedim.

'Tamam anneanne' dedi ve ismimi yazdırdık.

10 günün içinde yarışmaya katıldım.

Çok mutluyum. Yarışma başarıyla geçti. 'Ne yapacaksın bu yarışmada' dediler. 'Torunum var, sözlendi. Onu evlendireceğim' dedim. Onun parasını da kazandım" diye konuştu.

Günay teyzenin yarışma öncesi 104 bin olan sosyal medyadaki takipçi sayısı yarışma sonrası 200 bine ulaştı.

TAKİPÇİ SAYISI 200 BİNE ULAŞTI

74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, "Yarışmaya giderken takipçi sayım 104 bindi. Oradan döndüm. Günde her gün bin takip alıyorum. Sağ olsun takipçilerim.

Demek ki beni sevmişler. Şimdi 190 bine çıktı. Daha da artmasını bekliyorum.

Takipçilerim 'heyecanla izledik' dediler.

'Günay teyze sen bizi bunu yaşattın. Daha bundan gerisi yoktur. Çok mutlu ettin' dediler.

Özveriyle yanaştın mı, o işi başaramıyorum diyecek bir yanın yok. Başarırsın. Yeter ki sen ona iki elinle sarıl. Gençler hem okusunlar, hem yapsınlar. Bak ben çocukken alıştım yemeklere, şimdi yemek kitabı yazsam yazabilirim. Çünkü her yemek tarifini verebilirim. O kapasitesi var bende. Çok şükür Allah'ım. Beyin jimnastiği yapıyorum.

Oturup köşeye ne yapayım" dedi.