Genç dağcı ‘sığ su’ kurbanı oldu

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde denize atladığı sırada boynu kırılan gönüllü itfaiyeci ve profesyonel dağcı Naim Sıdra (36), tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Profesyonel dağcı olan ve aynı zamanda gönüllü olarak itfaiye ekiplerine destek veren Naim Sıdra, geçtiğimiz 17 Temmuz'da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde sahile gitti. Burada denize giren Naim Sıdra, denize atladığı sırada boynunu kum zemine sertçe çarparak oldukça ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

İHBAR üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıdra, Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilen Sıdra, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ancak yapılan müdahaleye rağmen genç adam, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. 4 Ağustos'ta hayatını kaybeden Sıdra'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çevresindekiler tarafından pozitif enerjisi ve doğaya olan tutkusuyla tanınan Naim Sıdra, memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.