Ayrılık cinneti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını tabancayla vurup yaralayan kişi, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Foça Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

VAHİDE Bulut (27) ile İsmail Can Önem (35) yaralı halde bulundu. Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmail Can Önem yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı kadının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan İsmail Can Önem ve Vahide Bulut'un bir süredir ilişkilerinde sorun yaşadıkları ve genç kadının ayrılmak istediği öğrenildi. Son bir kez konuşma vadiyle bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktığı, İsmail Can Önem'in genç kadını tabancayla vurarak yaraladığı, daha sonra da aynı silahla canına kıydığı belirtildi.