Fethiye’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Seydikemer - Fethiye karayolu üzerindeki motocross parkuru kavşağında meydana geldi. Osman Köse idaresindeki otomobil ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Osman Köse, M.T. ve yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Osman Köse tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.K. ve A.D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.