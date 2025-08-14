Kavşakta iki araç çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

KAZA, Muğla Seydikemer - Fethiye karayolu üzerindeki motocross parkuru kavşağında meydana geldi. Osman Köse idaresindeki otomobil ile M.T. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN etkisiyle araç sürücüleri Osman Köse, M.T. ve yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Osman Köse tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.K. ve A.D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.