Almanya’da ayrımcılığa uğrayan Elif başarısıyla Türkiye’yi gururlandırdı

TÜRK Devletleri Özel Sporcular Kültür ve Spor Festivali, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından ülkemizde ilk kez gerçekleştirildi. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Muğlalı milli yüzücü Elif Oral oldu. Türkiye Yüzme Milli Takımı adına mücadele eden Elif Oral, 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde üstün performans sergileyerek 3 farklı stilde altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Down sendromlu Elif Oral'ı (14) ailesi, suya olan ilgisi nedeniyle Almanya'da bir havuza götürdü ancak yetkililer, özel durumundan dolayı Elif'in havuza giremeyeceğini belirterek, aileyi kapıdan geri çevirdi. Yaşanan olay sonrası Osman ve Emel Oral çifti, Elif ile Serebral Palsi hastası oğulları Ege'nin tedavisi için 17 yıl sonra Türkiye'ye kesin dönüş kararı aldı ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Aile, Muğla'da özel çocuklar için imkanlar sunulduğunu öğrenerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müracaat etti

HEDEFİ ALMANYA

MENTEŞE ilçesindeki yarı olimpik havuzun tüm imkanları seferber edilen Elif, Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda yarıştığı dört stilde de birinci olarak milli takıma davet edildi. Yaklaşık 2 yıldır Elif'in antrenörler eşliğinde çalıştığını ve havuzda her türlü imkanın onun için düzenlendiğini anlatan Açıkbaş, sporcunun hikayesinin kendilerini ayrıca gururlandırdığını dile getirdi.

Anne Emel Oral "2002 yılında Almanya'ya taşındık ve 17 yıl orada yaşadık. Muğla'da özel çocuklar için çok güzel imkanlar sunulduğunu gördük. Kızım da bu imkanlarla Türkiye şampiyonu oldu. Almanya'dayken kızımı havuza götürmüştüm. Daha kapıdan girer girmez özel durumunu anlamışlar, giremeyeceğini söyleyerek bizi havuzun kapısından geri çevirmişlerdi. Dünya Şampiyonası'nda inşallah başarılı olup, madalyalarla beraber Almanya'da kapısından geri çevrildiğimiz havuza girmek en büyük ahtım" diye konuştu.