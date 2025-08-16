100 yıllık mezarlığın satışı son anda durduruldu

Datça'da 100 yıldır mezarlık olarak kullanılan bir arazinin icradan satışa çıkartıldığı haberi büyük bir tepki toplamıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi o arazinin icradan satışına izin verilmeyerek kamulaştırılmasına karar verdi. MHP'li üye Emrah Kara, köylülerin 100 yıldır mezarlık olarak kullandığı arazinin icra yoluyla satışa çıkartıldığını ve bu olaydan belediye başkanının haberi olup olmadığını sordu. Belediye Başkanı Aytaç Kurt ise satıştan haberi olmadığını, arazinin muhtemelen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi.

MECLİS İZİN VERMEDİ

Kurt'un açıklamasını ise Datça İmar Müdürlüğü personeli düzeltti. Arazinin bir firma tarafından icra yoluyla satıldığını ve mülkiyetinin Datça Belediyesi'ne ait olduğu böylece ortaya çıktı. Meclisin Ağustos ayı toplantısında, Datça Karaköy'deki mezarlık en önemli gündem maddesiydi. Mezarlığın beş yıllık yatırım programına eklenerek kamulaştırılması teklifi, tüm meclis üyelerinin oyuyla kabul edildi. Bu kararla mezarlığın icra yoluyla satılmasının önüne geçilmiş oldu.