Ceza alan sürücü, bu kez trafiğe çıkmadı

Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan B. (28) geçen kasım ayında skuteri koltuk monte ederek kara yolunda kullandığı anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşmış, Oğuzhan B'nin "ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle paylaştığı video, çok sayıda kişi tarafından izlenmişti.

EHLİYETİ ALMAYA SON 9 AY

Görüntüler üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi Oğuzhan B'ye, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 bin 12 lira ceza kesmişti. Bostan, elektrikli skuterinin üzerine bu kez de çift kişilik koltuk monte etti. Bostan, trafiğe kapalı yolda koltuklu skuter üzerinde köpekleri "Rıfkı" ve "Leo" ile birlikte yolculuk yaptı. O anları Instagram hesabından paylaşan Bostan, paylaşımına "Trafiğe kapalı alanda çekildi. Ehliyeti almama son 9 ay" notunu da ekledi.