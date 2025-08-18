  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
OSMAN AKÇA

Meksikalı turist teknede nöbet geçirdi
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi açıklarında bir teknedeki Meksikalı turist epilepsi nöbeti geçirdi. Önceki gün öğle saatlerinde Datça'dan Bodrum'a seyreden teknenin kaptanı, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Tekne kaptanı, deniz şartlarının ağır olması nedeniyle hastayı Karaada açıklarına getirebileceğini söyledi. Tekne planlanan saatte Karaada açıklarına gelince Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, 112 ekipleri ile birlikte hastayı emniyetli bir şekilde aldı. Meksika vatandaşı genç kadın, ambulansla ilçede özel bir hastaneye sevk edildi. Turistin durumunun kontrol altında bulunduğu ve birkaç gün hastanede tutulacağı öğrenildi.
