Özlem Gürses Bodrum Belediyesi'ni yerden yere vurdu: Pislikten geçilmiyor, şoka girdim...

CHP'ye yakın kimliğiyle bilinen gazeteci Özlem Gürses, Bodrum Belediyesi'ni yerden yere vurdu. Bodrum'daki tatilinin hüsran olduğunu ifade eden Gürses, "Şehri dolaşayım dedim aman Allah'ım nasıl eve geri döndüğümü bilemedim. Altyapı çökmüş ortalık pislikten geçilmiyor" dedi.
"ŞOKTAN ŞOKA GİRDİM"
Bodrum Belediyesi'nin hiçbir hizmeti yerine getiremediğini söyleyen Gürses, "Bodrum'da sadece internet değil hiçbir şey yok. Bu seferki Bodrum seyahatinde şoktan şoka girdim diyebilirim. Ben genellikle eve girerim evden de çıkmam. İlk defa Bodrum'u bir dolaşayım dedim, aman Allah'ım! Eve nasıl geri döndüğümü bilemedim." ifadelerini kullandı.
"ORTALIK PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR"
Gürses'in tepkisi dinmek bilmedi. Gürses, "Altyapı çökmüş, ortalık pislikten geçilmiyor. Kimseyi üzmek istemem ama çöpler toplanmıyor, kim toplamıyor niye toplamıyor bilemiyorum ama durum bu." sözleriyle memnuniyetsizliğini dile getirdi.
Gürses'in eleştirisi sosyal medyada çok konuşuldu.