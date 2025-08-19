Özlem Gürses Bodrum Belediyesi'ni yerden yere vurdu: Pislikten geçilmiyor, şoka girdim...

"ŞOKTAN ŞOKA GİRDİM"

Bodrum Belediyesi'nin hiçbir hizmeti yerine getiremediğini söyleyen Gürses, "Bodrum'da sadece internet değil hiçbir şey yok. Bu seferki Bodrum seyahatinde şoktan şoka girdim diyebilirim. Ben genellikle eve girerim evden de çıkmam. İlk defa Bodrum'u bir dolaşayım dedim, aman Allah'ım! Eve nasıl geri döndüğümü bilemedim." ifadelerini kullandı.