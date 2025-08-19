Turizmin gözdesi Bodrum! Tatilciler 2026 yılı için şimdiden rezervasyon yapıyor

Bodrum'da Ağustos ayındaki turist bereketi Eylül ayında da aynı hareketliliği bekleyen turizmciler 2026 yılından da umutlu. Bodrum'da turizm sezonunun yoğun geçtiğini belirten işletmeci Bülent Kaya, 2026 yılı için şimdiden rezervasyonların başladığını söyledi. Kaya, koylardaki tekne yoğunluğuna da dikkat çekerek, "Denetimler artırılmalı, denizlerimizi korumalıyız" dedi.

Bodrum'un 2025 sezonunu aratmayacağını belirten Kaya, "İşletme olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sezon oldukça yoğun geçti ve aynı şekilde devam ediyor. Eylül'ün ikinci ve üçüncü haftasına kadar tempomuz sürecek. 2026 sezonu için acentelerle anlaşmalar yapıldı, rezervasyonlar erkenden geliyor. Misafirlerimizin büyük bir kısmı da zaten her yıl bizi tercih edenler" ifadelerini kullandı.

"TEKNE TRAFİĞİ DENETLENMELİ"

Bodrum koylarındaki tekne yoğunluğuna dikkat çeken Kaya, "Marina ücretleriyle ilgili şikayetler var. Ancak 3-4 hafta boyunca hareket etmeyen tekneler de mevcut. Bu teknelerin sintine suları, kirli suları veya atıkları nereye boşalttığı ciddi bir sorun. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak için daha sıkı denetim yapılması şart" diye konuştu.

Turizmin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bodrum artık sadece turistik bir bölge olarak anılmamalı. Kentleşen bir şehir haline geldi. Bizim gibi 12 ay açık olan işletmeler için çözümler üretilmeli. Kışın da turizm alanlarının açılması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz ve destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKAMET ÇAĞRISI"

Bodrum'da kış aylarında ciddi bir nüfus yaşadığını ancak resmi kayıtlarda bunun görülmediğini söyleyen Kaya, "Açılan ev sayısı ile ikamet eden kişi sayısı birbirini tutmuyor. Belediyelerin daha etkin hizmet verebilmesi için burada yaşayanların ikametlerini Bodrum'a almaları gerekiyor. Bu durum hem belediyeler hem de esnaf için çok önemli. Buradan çağrı yapıyorum. Bodrum'da yaşayanlar ikametlerini mutlaka buraya taşımalı" dedi.