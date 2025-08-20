Muğla’da çıkan araç yangını ormana sıçradı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki araçta başlayan yangın ormana sıçradı.

Ortaca Çaylı Mahallesinde seyir halinde olan 48 MA 7231 plakalı araç seyir halinde iken ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Orman bölge Müdürlüğü Arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan araçtan çıkan kıvılcımlar ormana sıçraması sonrası ekipler hem ormanlık alanda hem de araçta söndürme çalışması başlattı.