Engelli Hüseyin Amca’nın park alanına belediye engeli

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde hediyelik eşya satarak ve hurda toplayarak geçimini sağlayan engelli vatandaşın akülü motosikletini koyduğu alandaki dubalar belediye ekiplerince sökülmek istendi. Trafik güvenliği ve şarj için 7 ay önce yine belediye ekiplerince konulan dubaların kaldırılmak istenmesine tepki gösteren engelli vatandaş Hüseyin İnce (58), "AK Partili olduğum için sürekli benimle uğraşıyorlar" diyerek belediyeye isyan etti. İnce, geçirdiği trafik kazası sonrası sol kolunu kaybetti.

İnce'ye yüzde 71 engelli raporu verildi. İnce, geçimini sağlamak için akülü motosikleti ile hediyelik eşya satmaya ve hurda toplamaya başladı. Engelli adam, 7 ay önce yalnız yaşadığı evinde engelli aracını park ve şarj etmek için Kaymakamlık ve belediyeye başvurdu. Ancak zabıta ekipleri engelli Hüseyin İnce'ye mahalleden başka birinin park yeri talebi olduğunu, bu yüzden dubaların kaldırılacağını söyledi.

Hüseyin İnce, "Geçimimi sağlamak için mücadele veriyorum" dedi.

İnce,"Takı satmak istedim. Kaymakamlık sokağının yanında ve arkasında 14 tezgah kuruldu, bana yer verilmedi. Bu konuda CİMER'e yaklaşık 10 defa başvuru yaptım. Buna rağmen yine red cevabı verdi. Onay çıkmasına rağmen 'dubaları kaldıracağız' diyorlar. Başvuru sonrası dubaların sökülmeyeceği söylendi. Şimdi ne olacağını bekliyorum" dedi.