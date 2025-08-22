Can kurtaran İHA

Muğla'da, alabora olan teknede denize düşüp kaybolan iki çocuğun mucize kurtuluşu yüreklere su serpti. Milas'ta kaybolan iki çocuk, 12 saat sonunda tırmandıkları kayalıklarda bulundu. Ören açıklarında içinde 8 kişinin olduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Alabora olan tekneden denize düşen 3 kişi yüzerek kayalıklara çıkıp kurtuldu.

Teknedekiler denize düşerken, ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu.

DENİZ VE HAVADAN ARAMA

Kayıp iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir helikopter, üç bot ve iki dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Nefes kesen bir operasyonla kurtarılan çocuklar kana kana su içti.

Kayıp iki çocuğunun yeri 12 saat sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi.

Çocukların kurtuluş anları saniye saniye kaydedildi.

8 KİŞİ SAĞ KURTULDU

Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Akbıyık açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.