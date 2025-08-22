Muğla'da12 saat sonra mucize kurtuluş! Can kurtaran İHA

Teknedekiler denize düşerken, ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu.

DENİZ VE HAVADAN ARAMA

Kayıp iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir helikopter, üç bot ve iki dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.