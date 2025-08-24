Levhaya çarpan sürücü öldü!

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, yol yapım çalışması nedeniyle konulan levha ve yığılı parke taşlarına çarpan motosiklet sürücü A.K. (35) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Datça yolu üzerinde meydana geldi. A.K., yönetimindeki motosikletle yol yapım çalışması nedeniyle Marmaris Belediyesi tarafından konulan çalışma levhası ve yığılı halde bulunan parke taşlarına çarptı. Devrilen motosikletten düşen A.K. yaralandı. A.K'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ancak, kurtarılamadı.