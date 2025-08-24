Muğla’da sokak ortasında kanlı infaz: Pusu kurmuş!

MUĞLA'DA önceki gün korkunç bir olay yaşandı. İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi üzerinde bekleyen ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen B.B, yolda yürüyen Kezban Süne'yi görünce çantasından çıkardığı pompalı tüfekle iki kez ateş açtı. Yakın mesafeden saçmaların isabet ettiği Süne, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan tüfeği olay yerinde bırakıp kaçtı. Olaya şahit olanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. TALİHSİZ KADIN CAN VERDİ

BÖLGEYE gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban Süne'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve baş kısmından vurularak yaşamını yitirdiği saptandı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı. İki çocuk annesi olduğu ve otelde çalıştığı belirlenen Keban Süne'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.