Kanlı seyir

Ege Bölgesi'nin Aydın, Uşak ve Muğla illerinde meydana gelen trafik kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Kazalardan biri Aydın'ın Söke ilçesi Fevzipaşa Çevre Yolu Yamaçköy yol ayrımında meydana geldi. Turistleri taşıyan 09 APH 834 plakalı minibüsün seyir halinde iddiaya göre tekerleği patladı.

OTOMOBİL TARLAYA SAVRULDU

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yolcular çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

MUĞLA'NIN Milas-Yatağan karayolu Menteş Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 70 yaşındaki Mestan Kara, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kütahya- Uşak karayolunda L.E. (49) idaresindeki 14 BS 582 plakalı otomobil ise Kütahya-Uşak kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü L.E. ile otomobildeki H.E. (41), E.E. (18), F.E. (16), A.E. (10) ve Halime Türkaslan (77) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Halime Türkaslan, hastanede hayatını kaybetti.