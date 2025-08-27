Muğla Büyükşehir’e soruşturma! AVM inşaatında çok sayıda usulsüzlük...

Geçtiğimiz yıl kasım ayında bir alışveriş merkezinin inşaatında, ilgili mevzuat ve ruhsatlara aykırı işlemler yapıldığı savunan eski AVM Müdürü E.O, Osman Gürün döneminde CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurup bir sonuç alamadığını belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Osman Gürün

Yangın güvenliği ihlalleri, kaçak yapılar ve çevreye zarar veren uygulamalar da suçlamalar arasında yer almıştı. Projeye ve ruhsata aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma süreci başladı. Valilik tarafından verilen soruşturma izninin ardından belediye yetkilileri hakkında iddianame düzenlendi. Valilik kararında, yangın güvenliğini tehlikeye atan doğalgaz tesisatı, projede bulunması gereken merkezi ısıtma- soğutma sisteminin yapılmaması, otopark düzenlemelerindeki usulsüzlükler, engelli ve elektrikli araç kullanımına uygun olmayan planlamalar, fosseptik kuyuları ile yağmur suyu sistemindeki eksiklikler ve sığınağın projeye uygun yapılmaması gibi sorunlar yer aldı.