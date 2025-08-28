Mezarlık yenilemesi yıkıma dönüştü

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde bulunan mezarlıkta yapılan ağaç kesimi ve yenileme çalışmaları sırasında mezar taşları ve parsel duvarları yıkıldı, kabristanlar zarar gördü. Gördükleri manzara karşısında şok yaşayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

MUĞLA Şehir Yeni Mezarlığı'nda Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri ekiplerinin yaptığı ağaç kesimi ve yenileme çalışmaları vatandaşların tepkisine yol açtı. Bazı ağaçların köklerinin mezarları kaldırdığı, bazılarının ise aile parsellerinde yer kısıtlamasına neden olduğu gerekçesiyle kesim yapılması kararlaştırıldı.

Ancak kesim sırasında yapılan özensiz çalışmalar kabristanlarda adeta bir yıkıma dönüştü. Çalışmalar sırasında aile kabristanlarında bulunan ağaçlar kökünden kesildi, parsel duvarları yıkıldı, mezar taşlarının bir kısmı ise kırıldı. Yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şok geçirdi.

"Mezarlık değil, savaş alanı!" diyen vatandaşlar, ağaç kesimine ve mezarların zarar görmesine tepki gösterdi. Özensiz yapılan çalışmaların ardından mezarlığın harabeye döndüğünü söyleyen vatandaşlar, kesim sırasında mezar taşlarının parçalandığını, aile kabristanlarının duvarlarının yıkıldığını, çevrede moloz yığınlarının bırakıldığı ifade ettiler. Vatandaşlar, belediye yetkililerinden hem kesilen ağaçların yeniden dikilmesini hem de zarar gören mezarların onarılmasını talep etti.