Muğla Milas'ta esrarengiz ölüm! Genç kadını polis kocası mı öldürdü?

Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayda, kadının boşanmış olduğu ancak birlikte yaşadığı polis olan kocası ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgil çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yatağan Bulvarı Medusa Life Sitesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.M. isimli kadının iki çocuğu ve resmiyette boşanıp polis kocası ile birlikte yaşadığı daireden tartışma ve silah sesi duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri 43 yaşındaki kadını evin yatak odasında kalbinden aldığı kurşun yarası sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.