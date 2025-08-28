  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla'da sokak ortasında katledilmişti! Kezban Süne'nin kanı yerde kalmadı! O cani tutuklandı

Muğla'nın Milas'ta Bülent K., Kezban Süne'yi sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu o cinayet şüphelisi İzmir'de yakalanmasının ardından tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve İzmir'de yakalanan zanlı tutuklandı.



İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında jandarma ekiplerince yakalanan B.K, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta, 22 Ağustos'ta, Keziban Süne (43) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekibi, 26 Ağustos'ta yaptığı asayiş uygulamasında B.K'yi Muğla'nın Milas ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle arandığını belirleyerek gözaltına almıştı.

Zanlı, jandarmadaki ifadesinde, 2 yıldır birlikte yaşadığı Keziban Süne'yi kendisine ait av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf etmişti.

