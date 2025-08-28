Muğla’da turistlere hakaret etmişti! Görüntülerin yayılmasının ardından kıskıvrak yakalandı

Yabancı turistlere yönelik argo sözler söyleyerek bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden A.K., çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından 'Can sıkıntımı turistlerle atıyorum' notuyla paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki topladı.

Görüntülerle ilgili Marmaris Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, inceleme başlattı. İlçedeki bir işletmede çalıştığı belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu. Bu kadar yayılacağını tahmin etmedim" diyen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K.'nin işlemleri sürüyor.