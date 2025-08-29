Muğla’daki cinayetin bahanesi kıskançlık çıktı!

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Kezban Süne, Bülent Koca tarafından silahla vurularak öldürüldü. 22 Ağustos'ta meydana gelen olayda Kezban Süne çalıştığı otelden evine gitmek için ayrıldı. Kadını gören Bülent Koca (53), av tüfeğiyle göğüs bölgesine iki el ateş etti. Yerde yatan kadına soğukkanlı biçimde bakan Koca olay yerinden koşarak uzaklaştı ve suç aleti tüfeği bir evin bahçesine atarak kayıplara karıştı.

Sağlık görevlileri Süne'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

EKİPLER, 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent Koca'nın kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti. Ekipler zanlının bindiği otobüsü Aliağa ilçesinde durdurarak kıskıvrak yakaladı.

Milâs'a getirilen Koca, sorgusunda suçunu itiraf ederek "İki yıldır birlikteydik. Başkasıyla görüştüğünü öğrendim ve telefonlarıma cevap vermiyordu. Kıskandım, öldürdüm" dediği öğrenildi. Bülent Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"İKİMİZE DE YAZIK ETTİN" PAYLAŞIMI

BÜLENT Koca'nın iki yıldır birlikte olduğu Kezban Süne ile çekilen görüntüleri cinayeti işlemeden öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı ve bu paylaşımlardan birine 'İkimize de yazık ettin sen' notunu düştüğü belirlendi. Koca'nın ayrıca bir başka videoda da silahlarla ve ateş ederken görüntüler paylaştığı da görüldü.