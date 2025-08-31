Muğla’da piyasaya sahte dolar süren kişi yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde piyasaya daha önce sahte dolar süren ve yine insanları dolandırmaya hazırlanan bir kişi, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Menteşe ilçesinde piyasaya sahte dolar sürüleceği bilgisi sonrası şahsı takibe aldı. Piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 25 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.