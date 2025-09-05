Muğla'nın turizm cenneti Bodrum doldu taştı! 'Sarı yaz' bereketiyle geldi: Otellerdeki doluluk yüzde 80'e ulaştı

Dengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uçaklar iptal olmadı bununla birlikte otelciler, acentalar ve turizm emekçileri elinden geleni yaptı. Bodrum'a hava yolu ile 675 bin turist geldi. Geçen seneye göre yüzde 4,8'le kayıpla kapattık. Az kayıp vermesinin tek sebebi ise kış döneminde yapılan erken rezervasyonlardır. Satışların neredeyse yüzde 60 kış döneminde erken rezervasyon döneminde gerçekleşti. Bunun yanı sıra deniz yolu ile gelen turist sayısı 100 bin 300'e ulaştı ve geçen seneye göre neredeyse yüzde 16,5 artış oldu. Toplamda hava yolu ve deniz yolu ile 775 bin yabancı turist geldi. Erken rezervasyon kampanyaları olmasaydı bu kadar kişiye ulaşamayabilirdik. Seyahat severlerin kış boyunca erken rezervasyonları takip etmelerini öneriyoruz."

'FİYATLAR SARI YAZ DÖNEMİNDE 3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

Her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu ve konaklama ücretlerinin gecelik 3 bin liradan başladığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "Birinci pazar İngiltere'den 195 bin kişi geldi, ikinci pazar Polonya'dan 116 bin, üçüncü pazar Rusya'dan 103 bin ve daha sonra Almanya'dan 65 bin olmak üzere 50 farklı ülkeden turistler tatil için Bodrum'a geldi. Sezon bu sene biraz geç başladı. Temmuz ayından itibaren yüksek seyirle devam etti. Eylül ayında özellikle dış pazarda orta yaş üstü dediğimiz, iç pazarda okul durumu olmayan vatandaşlarımız gelmeye başlıyor. Bu seneyi yavaş yavaş unutarak 2026 yılına hazırlıklarımıza başlayacağız. Bodrum genelinde sorunsuz bir sezonu bitirmiş olduk. 20 Ekim'e kadar otellerde hareketlilik devam ediyor. Tatilini planlamayan misafirlerimiz varsa fırsat dediğimiz otellerimiz oluyor. Eylül ayında kişi başı fiyatlar gecelik 3 bin liradan başlıyor ve çeşitliliğe göre bu fiyat 24 bin liraya kadar çıkıyor. Uzun tatile gelen çocuklu ve kalabalık aileler her şeyi dahil tatili tercih ediyor. Şehri gezmek isteyenler ise oda kahvaltı ve yarım pansiyonu tercih ediyor. Bizim için en önemli faktör erken rezervasyon. 2026 yılı için kasım ayında erken rezervasyonlar başlıyor. Herkesi Bodrum'a bekliyoruz" diye konuştu.