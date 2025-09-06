Muğla’da direksiyon hakimiyetini kaybedince ortalığı birbirine kattı!

Yürekleri ağza getiren kaza Milas İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FD 5962 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Hızını alamayan sürücü apartman duvarını yıktı ve apartmanın zemin katındaki işyerine çarparak durabildi.

AZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kaza sonrası olay yerine sağlık. Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, iki araca çarparak apartmanın duvarını çarpması sonrası durabilen araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.