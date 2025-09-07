Feci kaza iki genci hayattan kopardı!

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde takla atıp ağaca çarpan otomobildeki Ozan Oğul (18) ile Ali Kıvanç Özata (16) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 02.30 sıralarında Kıyıkışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan Oğul'un kontrolünü yitirdiği 48 ABM 05 otomobil takla atıp, ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücü Ozan Oğul ve yanındaki Ali Kıvanç Özata'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Oğul ve Özata'nın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.