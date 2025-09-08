Anne ile 2 yaşındaki oğlu kazada can verdi

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki Songül Karcı Gergin (41) ve 2 yaşındaki oğlu Talha Taha hayatını kaybetti. Kazada, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Karcı'nın (29) kontrolünü yitirdiği 48 M 0806 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilden fırladığı belirlenen Songül Karcı Gergin ile oğlu Talha Taha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsü Serpil Karcı ile S.G. (14), S.G. (11) ve A.G. (10) yaralandı. Songül Karcı Gergin'in yaralanan 3 çocuğu, çevre hastanelere kaldırıldı. Ailenin, akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.