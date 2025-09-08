Karşıya geçmek isterken can verdi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Turgutreis istikametinde meydana geldi. Tanju A. (36) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Selim Erdoğan Çite'ye çarptı.

Ağır şekilde yaralanan ve olay yerinde kalbi durduğu öğrenilen Çite'ye ekipler tarafından kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerince kalbi yeniden çalıştırılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Çite, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.