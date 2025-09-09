Bar işletmecisi, iki genci kurşun yağmuruna tuttu

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada Hüseyin Acet (22) ve Azim Can Nas (24) ağır şekilde yaralandı. Olay, Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteri olan iki genç arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. iki gence art arda tabancayla ateş açtı kurşunların isabet ettiği iki arkadaş kanlar içinde yere yığıldı. Hüseyin Acet ve Azim Can Nas, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan başından vurulan Hüseyin Acet, ve Azim Can Nas'ın durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bar işletmecisi Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı