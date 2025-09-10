Arkadaş katiline ağır tahrik indirimi

MUĞLA'NIN Ortaca İlçesi'nde üvey annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendiği arkadaşını öldüren sanık Furkan Kesgin, mahkeme tarafından ağır tahrik altında cinayeti işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ortaca'nın Beşköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Furkan Kesgin (23) sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Mutlu Kılınç'ı (29), otomobilinde bulunan av tüfeği ile öldürdü.

Kılınç ardından suç aleti av tüfeği ile birlikte polise teslim oldu. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan Kesgin ile taraf avukatları katıldı.

DURUŞMADA TANIK DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen B.C.T., sanık ile hayatını kaybeden Kılınç arasında, Furkan'ın üvey annesi nedeniyle bir süredir husumet bulunduğunu ifade etti. Mahkeme, Kesgin'i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi.