Bodrum’da planlı su kesintileri başlıyor

MUĞLA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum'a içme ve kullanma suyu sağlayan Mumcular Barajı'ndan su verilmeyeceğini, planlı su kesintilerinin başlayacağını duyurdu. Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere geriledi.

Bu kapsamda, MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı'ndan Yarımada'ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur. Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun kesilmesi nedeniyle başta Bodrum merkez mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı kesintiler başladı. Her iki barajda 60 milyon metreküp bir hacmimiz söz konusu, 20 milyon metreküpe yakın bir kayıp kaçağımız var" dedi.