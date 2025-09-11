Müge Anlı'nın programında itiraf etmişti! Muğla'da Ataş cinayetine müebbet hapis talebi

YASAK AŞKI KABUL ETMEDİ

Emine Karabulut, "Oğlum Mert ve ben sadece ceset taşımaya yardım ettik. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum ve yaşlı annem var. Cesedin yerini, suç delillerini gösterdim. Her şeyi itiraf ettim" dedi. Burhanettin Öztürk, "Emine 3 kez ifade değiştirdi. Şaban'ı öldürmem için hiçbir gerekçe yok. Yasak aşk iddialarına katılmıyorum. Ben cinayet işlemedim" dedi.

Durkadın K. ise, "Cinayeti gördüm. Burhanettin öldürdü. Hatta cebinden ip çıkardı, boğazından sıkarak canavarca öldürdü" dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.