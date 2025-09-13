Gece denize giren Macar turist boğuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize giren Macaristan uyruklu Laszlo Janos Kovacs (77) yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Gümbet sahilinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Macaristan'dan tatile gelen Laszlo Janos Kovacs, geç saatte olmasına rağmen Gümbet sahilinde denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz kalan Laszlo Janos Kovacs'ı fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Turistin denizden çıkarılmasına yardımcı olan 19 yaşındaki Sena Nur Toprak, gazetecilere, sahilde yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen turistin kurtarılamadığını ifade etti.