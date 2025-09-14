  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Muğla Yüzyılın annesi! 88 yaşındaki Behiye annenin ayaklarının altı öpülür...

Milas’ta yaşayan anne Behiye Burnak, doğuştan bedensel engelli olan 59 yaşındaki kızı Fatma Burnak’a, 30 yıldır tek başına bakıyor. Eşini yıllar önce kaybeden Burnak, kızının günlük bakımından kişisel ihtiyaçlarına kadar tüm sorumluluğu üstleniyor. Yaşlı kadının fedakarlığını görenler, “Böyle ayakları öpülesi anne, Yüz yılda bir gelir” yorumunu yaptı.

ÖMER KUNDAKÇI

EVDE BAKIM DESTEĞİ

Muğla'nın Milas ilçesinde, eşine benzerine az rastlanır bir annelik öyküsü yaşanıyor. 88 yaşındaki Behiye Burnak, doğuştan yüzde 90 bedensel engelli olan kızı Fatma'ya 30 yıldır tek başına bakıyor. Eşini 30 yıl önce kaybeden Behiye Burnak, o tarihten beri kızının bakımından kişisel ihtiyaçlarına kadar tüm sorumluluğu üstlendi. İlerlemiş yaşına rağmen kızının hayatını kolaylaştırmak için çabalayan anne Burnak, devletten aldığı evde bakım ücretiyle geçimini sağlıyor.

'HAYATINI BANA ADADI'

Kızı Fatma ise yaptığı el işlerini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Yürüyemediğini ve ihtiyaçlarını karşılamanın kendisi için mümkün olmadığını anlatan Fatma Burnak, "Annem elimi-yüzümü yıkar. Kahvaltımı yaptırır, yemeğimi yedirir. Tekerlekli sandalyeye bindirir. Daha sonra okulun önüne gidip ürünlerimi satarım. Annem yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ben dünyaya gelince annemin özgürlüğü gitti. Hayatını bana adadı. En büyük hayalim koşabilmek" dedi.

KIZINA HEM ANNE HEM BABA OLDU

Yıllardır kızına hem annelik hem babalık yapan Behiye Burnak, "Evladıma zor olsa da bakıyorum. Ömrümün sonuna kadar da bakacağım. Tek endişem ben gittikten sonrası" diye konuştu.

'HİÇ İSYANKAR OLMADIM'

Engelli Fatma Burnak, "En büyük isteğim çeşmenin altına elimi sokup, yüzümü yıkamak. Düğün yerinde oynamak isterdim. Yaşama sevincimi hiç kaybetmedim. Asla isyankar olmadım" dedi.

