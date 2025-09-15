Kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi tutuklandı

MUĞLA'NIN Datça ilçesi açıklarında durdurulan Polonya bayraklı teknede yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3'ü tekne mürettebatı, 8'i FETÖ/ PDY şüphelisi olmak üzere 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Datça Palamutbükü Koyu açıklarında, FETÖ/PDY üyelerinin kaçış hazırlığında olduğu bilgisi üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile 11 Eylül'de operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurduğu Polonya bayraklı teknedeki 3'ü mürettebat, 8'i örgüt şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı.