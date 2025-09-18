Muğla Marmaris'te arı sokmuştu! O İngiliz denizci soluğu kahramanlarının yanından aldı: Türklere minnettarım

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozukkale açıklarında teknede dizini sokan eşek arısı nedeniyle kalp krizi geçiren 74 yaşındaki İngiliz denizci Nick Chapman, Türk kaptanlar ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü. Eşinin telsizden yaptığı çağrı sonrası harekete geçen kaptanlar Doğa Serhan Akalın ve Çağlar Çalışkan, botla olay yerine ulaştı. Burada Kardiyoloji Uzmanı Dr. Turgay Bulucu'nun görüntülü yönlendirmesiyle Chapman'a adrenalin iğnesi uygulandı.

Mesleği gereği dünyayı gezdiğini anlatan emekli Jeofizik Mühendisi Chapman, "Türkiye'yi çok seviyorum. 12 yıldır yelkenlimle burada yaşıyordum bundan sonra da ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

TEŞEKKÜR ZİYARETİ YAPTI

Daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri, Chapman'ı hızlıca Serçelimanı'ndaki ambulansa ulaştırdı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç gün süren tedavinin ardından taburcu edilen İngiliz denizci ve eşi, Marmaris'te kendilerini kurtaran kaptanları ziyaret etti.