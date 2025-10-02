Narkotiğin durdurduğu araçtan zehir çıktı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
OSMAN AKÇA

MUĞLA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Denizli yolu uygulama noktasında durdurduğu araçtan çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Muğla'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen iki şüphelinin bulunduğu araç Denizli yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 19,5 gram sentetik kannabinoid, 35 adet sentetik ecza, sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 17 gram sıvı madde, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.1 şüpheli cezaevine gönderildi.

