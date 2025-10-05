Muğla’da aşk engel tanımıyor!

Muğla Turgutreis Lisesi son sınıfta yarıyıl tatilinde geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ömer Arıkan uzun süren tedavisi sırasında yanından hiç bir zaman ayrılmayan Dilara Duran arasındaki sevgi büyük bir aşka dönüştü.

DOYASIYA DANS ETTİLER

Fethiye Adliyesinde santral memuru olarak görev yapan Ömer Arıkan (26) ile Marmaris Cumhuriyet savcılığında özel kalemde görev yapan Dilara Dural'ın (26) aşk hikayesi çalıştıkları Adliye'de dilden dile dolaşan bir hikayeye dönüştü. Ömer Arıkan Adliye koridorunda önünü kestiği büyük aşkı Dila

Dilara'ya büyük bir alkış eşliğinde evlenme teklif etti.İki aşık genç kısa sürede hazırlıklarını tamamlayıp evliliğe adım attı. Çiftin düğün törenine Fethiye Adliyesinden savcı ve hakimler, adliye mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Damat Ömer Arıkan tekerlekli sandalyesinde gelin Dilara Dural saatlerce dans etti. Damat Ömer Arıkan, hayata Her zaman pozitif baktığını ifade ederek "Aşkımız engel tanımadı. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyorduk aşık olduk ve evlenmek istedik, Çok mutluyuz. Düğünümüze katılan tüm dostlara teşekkür ediyoruz." ifadelerinde bulundu. Gelin Dilara Dural ise" Liseden beri arkadaştık ve aşık olduk. Ömer'i hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Biz çok mutluyuz ,çok mutlu olacağız" diye konuştu